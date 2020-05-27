Yıldırım’dan vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin talebi

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 65 yaş üzerinde olup ancak bir işletme sahibi olanlar için özel bir izin sistemi getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım ayrıca, Gaziantep’te yoğun bir ticari bölge olan Gaziler ve Karagöz caddelerinin artık kontrollü bir şekilde trafiğe açılması gerektiğini belirtti.

“65 yaş üzeri herkes emekli değil”

“65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hepsi emekli ve evinde oturan insanlar değil” diyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bilindiği gibi Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilk olarak 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Alınan bu tedbir yerinde ve toplum sağlığı için önemli bir uygulama olsa da artık bazı esnekliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Zira tüm 65 yaş üzeri vatandaşlarımız emekli ve evinde oturan insanlar değil. Birçoğu çalışmaya, üretmeye devam eden insanlar. Ancak uygulama nedeni ile işletmelerini kapatmak, evinde oturmak zorunda kalan birçok üyemiz olduğunu biliyoruz. Bu kişiler hem bir taraftan psikolojik olarak olumsuz etkileniyorlar hem de ticari faaliyetlerini sürdüremedikleri için ekonomimiz de olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla kamu otoritelerinden Haziran ayı itibari ile vergi mükellefi olan 65 yaş üstü vatandaşların sadece iş yerlerine gidip gelmelerine olanak sağlayacak özel bir izin sisteminin getirilmesini istiyoruz” dedi.

“Gaziler caddesi trafiğe açılmalı”

Küçük esnafın yoğun bir şekilde bulunduğu Gaziler ve Karagöz Caddelerinin de artık kontrollü bir şekilde trafiğe açılması gerektiğine vurgu yapan Tuncay Yıldırım bu konuda yerel idarecilerden destek istedi.

Yıldırım, “Artık yavaş yavaş normalleşme sürecine giriyoruz. Bu kapsamda küçük esnafın yoğun olduğu Gaziler ve Karagöz caddelerinin kontrollü bir şekilde trafiğe açılması gerekiyor. Zaten maske kullanımı zorunlu... Araçların da kontrollü bir şekilde giriş çıkışına müsaade edilmeli ki esnafımız daha fazla ekonomik hasar almasın” diye konuştu.