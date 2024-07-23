Yıldırım'da tapu sevinci

Yıldırım’da tapu seferberliği devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Cumalıkızık, Karapınar, Yunusemre, Sinandede, Arabayatağı, Mevlâna ve Mimarsinan Mahalleleri’nden sonra 37 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar uygulaması kapsamında bin 237 hak sahibine resmi imar parselli tapuları teslim etti. Demetevler Spor Tesisi’nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, Demetevler Mahallesi Muhtarı Ali Orhan ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

‘DOĞRU PLAN DOĞRU UYGULAMA’

Yıldırım’da görevi devraldıkları 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Yıldırım'ı inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu bağlamda yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Yıldırım için yaptığımız her işte ince eleyip sık dokuyarak, yıllar sonrasını da hesaba katarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda ‘Doğru Plan-Doğru Uygulama’ prensibimizle kamu kaynaklarını israf etmeden önemli işlere imza atıyoruz. Mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizde riskli alanlarda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları kentimiz için sessiz bir devrimdir. Gerçekleştirilen bu düzenleme sosyal donatı alanları ve ulaşım aksları ile güvenli, modern Yıldırım’ın önünü açacak” dedi.



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16 YILLIK PROBLEM İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İlçe sınırları içerisinde 2019 yılından bu yana Değirmenönü Cumalıkızık, Karapınar, Yunusemre, Sinandede, Arabayatağı, Mevlana, Mimarsinan Mahalleleri’nde yapılan imar uygulaması çalışmaları sonucu 15 bin tapu dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Demetevler Mahallesi 3. Şuyulandırma Bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede 2007 yılında yapılan imar uygulaması açılan davalar sonucunda iptal edilmiş ve söz konusu bölgede 2008 yılından bu yana ruhsat verilememekteydi. 16 yıllık imar problemi olan bir bölgeydi burası. Hamdolsun bugün itibariyle bölgede imarlı yapılar yeniden başlayacak. Burada inşaatların yükseldiğine şahit olacağız Demetevler Mahallesi’nin büyük bir kısmını kapsayan bölgenin toplamda bin 237 tapu malikinin olduğu 370 bin metrekarelik alanda, bin 149 adet parselin yer aldığı şuyulandırma sınırı dahilinde imar uygulaması işlemlerini tapuda tescil ettirerek tamamlamış bulunmaktayız. Uygulama yaptığımız 370 bin metrekarelik alanda yapılan imar uygulaması işlemleri sonrasında bölgede 162 bin metrekarelik yapı adası, 10 bin 400 metrekarelik yeşil alan, 28 bin 400 metrekarelik eğitim tesis alanı, 3 bin 200 metrekarelik sağlık tesis alanı, 6 bin 800 metrekarelik spor tesis alanı elde ettik” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN MÜJDE

Kurban pazarını kaldıracaklarının ve mevcut pazar alanını kapalı pazar alanına dönüştüreceklerinin müjdesini veren Başkan Yılmaz, "Demetevler’de sadece tapu ve imar çalışmaları gerçekleştirmedik. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Demetevler Spor Tesisi’ni hizmete açtık. Bölgede dere ıslahını yapacağız diye söz vermiştik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ile bir protokol yaptık ve dere ıslahını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde de ıslahı tamamlayarak çevresinde yeşil uygulama gerçekleştireceğiz. Metroya ulaşımı kolaylaştıracak şekilde geçitleri de bu süreçte tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Program sonunda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.