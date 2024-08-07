  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suratları artık kızarmaz oldu! CHP'nin ''gölge bakanı''na Hatay ayarı

F-35'te olmayan bu özellik MMU Kaan'a yükleniyor! ABD işte şimdi her türlü pisliği yapacak

Adı bile yetti! Çelik kubbe Yunanistan'ı salladı

Hadsizliğin bu kadarına pes! İnstagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

ATM'lerde devrim gibi karar: Artık o banknotlar çekilemeyecek!

Eyvah ki ne eyvah! Koç'un villasının elektrik ve doğalgaz parası devlet kasasından ödeniyormuş

İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum

CHP’nin havsalası almadı: 18 ayda bir tek okul bile yapmadılar dediği Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: ABD bizi kandırıyor!
Aktüel Yıldırım'da sokaklar şenlendi
Aktüel

Yıldırım'da sokaklar şenlendi

Yeniakit Publisher
2024-08-07 19:05:00 -
Yıldırım'da sokaklar şenlendi

Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca 15 mahallede düzenleyeceği şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuğu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla buluşturacak.

Yıldırım Belediyesi’nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu ‘Yaz Mahalle Şenlikleri’ tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce çocuğun keyifli vakit geçirdiği ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin 8’inci durağı Temenyeri Parkı oldu. Etkinliğe katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, binlerce çocuğun tatlı heyecanına ortak oldu. Çocuklar, seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, hulahop, ip atlama, halka çevirme, çuval yarışı renkli top, drama gibi doyasıya eğlenirken, Anadolu Masalları dinletileri ile de eğlenirken öğrendiler. Yaz Mahalle Şenliği, Yıldırım’ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki günlerde devam edecek. Çocuklara sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerde geleneksel sokak oyunlarını yaşattıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL HİZMET

Hayata geçirdikleri projelerle insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Projelerimizde geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik hizmetleri ayrı değerlendiriyor ve uyguluyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak için Kış ve Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Bu eğitimlerle binlerce çocuğumuz sporla buluşma imkânı buluyor. Ayrıca ilçemize çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri parklar kazandırıyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi için yapmış olduğumuz aktivitelerimizi sürdürüyoruz. Molla Yegân Çocuk Üniversitesi ile Yıldırımlı binlerce çocuğumuzu bilim ve sanatla buluşturuyoruz” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23