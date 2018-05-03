Yıldırım Demirören'den çarpıcı açıklamalar!

Demirören'in sözleri şöyle;

- TFF'nin bütçesi 10 yıllık süreçte neredeyse 5 kat büyüdü. Uluslararası markalar TFF'nin sponsorluğunu yapıyor.

- Türk futbolunun değeri 700 milyon lirayı buldu.

- 10 yıllık süreçte 40'a yakın stat yapan ve futbola ilgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

- Dileğimiz 600 milyonlara ulaşan naklen yayın gelirlerinin 1 milyar dolarlara çıkması.

- 4 büyük takımın borçları 2009 yılında 825 milyon TL iken, şu anda 6 milyar TL seviyesine geldi. Türk futbolunda kulüplerin borcu 7 milyar TL'ye ulaştı.

- Süper Lig'de 18 kulübümüzün toplam geliri 3,3 milyar lira, gider 4,5 milyar lira. Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak.

- Hepimizin görevi Altınordu'ları çoğaltmak, Cengiz Ünder'leri yetiştirmektir.