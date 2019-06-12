Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı başladı



BURSA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı'nın startı verildi.

Yarışa katılan sporcular, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde hazırlanan alandan mücadeleye başladı.

Yunanistan, Kuveyt, Kazakistan ve Azerbaycan milli takımları ile Hemus Regional Team, Salcano Sakarya, Torku Şeker, Peloton İstanbul, Trakya Bisiklet, Mardin Gençlik Spor ve Pamukkale ekiplerinden 65 sporcunun katıldığı Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı, Bursa-Uluabat-Karacabey-Uluabat-Bursa güzergahında 122 kilometre sürecek. Sporcuların başlangıç noktasına ulaşmasıyla yarış sona erecek ve ödül töreni düzenlenecek.



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