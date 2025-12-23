Yılanın başı 95 yıldır ezilememiş! Kimdir o irticacı söyle ahlaksız Emin Çölaşan

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündem belirlemeye hem gündem olmaya devam ediyor.

Programa dikkat çeken yorumlarıyla katkı veren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Müslümanlara saldırmak için fırsat kollayan solak camianın kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan'ı yerin dibine soktu.

Çölaşan'ın "İrticayı ve Kubilay’ın kesik başını unutmayın" başlıklı kepaze yazısını değerlendiren Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Emin Çöraşan yazıyor.

Bugün Menemen'de gerçekleşen irtica olayının 95. yıldönümü.

İrtica yılanının başı aradan geçen 95 yıla karşın henüz ezilemedi.



Yılan pusuda bekliyor. Başını bazen gömülü olduğu yerden kaldırıp tıslıyor.

Bazen şöyle bir boy gösteriyor. Bazen de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor.

Ahlaksız adam, kimdir o irticacı?

Ahlaksız adam. Bana göster. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenin adını sanını söyle. Kimdir o irticacı?

Söyle ya. Utanmazsan Erbakan de. Erbakan'la kol kala girdin. Erbakan'ın takipçileriyle Temel Karamollaoğlu bugünkü Mahmut Arıkan...

Saadet Partil'ier o Bülent Kayalar, Mustafa Kaya'lar, Necmettin Çalışkan'lar hepsi, Mesut Doğan'lar hepsi sizin için şimdi makbul insanlar oldu.

Niye? Çünkü Erbakan Hoca bir sene oturabilirdi koltukta.

Şimdi Tayyip Erdoğan 23 yıldır oturuyor, talebesi indiremiyorlar.

Bu sefer hocasının yanından dolaşan o Saadet Partileri makbul insanlar gibi gösterip, 'Ben makbul değiller' demiyorum ama Emin Çölaşan kafasında Tayyip Erdoğan ne ise Erbakan hoca da aynısıdır.