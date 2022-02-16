Yılan meyvesi kronik hastalıkları önleyebilir! Salak meyvesi faydaları

Salak (yılan ) meyvesi nedir?

Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir. Şekli yumurtaya benzeyen salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya'da gibi ülkelerde yetişir.

Ülkemizde çok fazla bilinmeyen bu meyve, Güneydoğu Asya'da ve bazı tropikal ülkelerde oldukça yaygın. Hem görüntüsü hem de tadı ile son zamanlarda favori meyve galine gelen yılan meyvesi, Asya'nın gastronomik kültürünün en belirgin ürünlerinden biri.

Yılan meyvesi türkiye'de yetişir mi?

Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir. Şekli yumurtaya benzeyen salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya'da gibi ülkelerde yetişir.

Kronik hastalıkları önleyebilir

Daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç duyulmasına rağmen, Journal of Functional Foods dergisi, yılan meyvesindeki bazı antioksidanların varlığının kanser önleyici bir etkiye sahip olabileceğini belirten bir makale yayınladı. Ayrıca bu antioksidanların kalp hastalıklarını, felçleri ve menopoz semptomlarını önleyebileceğini bildiriyorlar.

Salak meyvesi faydaları

Uzmanlara göre salak meyvesi, kalp damar hastalıklarını önlüyor ve gözlere iyi geliyor. Özellikle yoğun kahve, sigara tüketenler için en az günde bir adet salak yemek kardiyovasküler hastalıkları önlemede faydalı olabiliyor. Üstelik guavadan 3 kat, karpuz ve mangodan 5 kat daha fazla beta karoten içeriyor.

Yılan meyvesinin faydaları nelerdir?

-Uzun süre tokluk hissi veren bu tropikal meyve, hafızayı güçlendirmesiyle de tanınıyor. Avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelerden daha fazla antioksidan içeriyor. Yılan meyvesi fazla tüketildiğinde kabızlık gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor.

-Gıda ile birlikte antioksidan alımı vücuttaki serbest radikallerin aktivitesi ile mücadele edebilir. Birkaç laboratuvar testi, C vitamini varlığından dolayı yılan meyvesinde iyi bir antioksidan kapasite bulmuştur.

Ayrıca, başka bir çalışma, yüksek kolesterollü sıçanlarda yılan meyvesinin polifenol içeriğini ve antioksidan etkisini karakterize etti. Yılan meyvesi özü ile takviye edildiğinde, plazma lipidlerinde önemli bir azalma gözlendi.

Sadece posası antioksidan kapasiteye sahip değildir. Araştırmalar, yılan meyvesinin kabuğunun da antioksidan potansiyelini artırmak için yeterli polifenol içerdiğini ortaya koydu.

Yılan meyvesi nasıl tüketilir?

Üst kısmından küçük bir bölümü kesilerek kolayca soyulabilen yılan meyvesi, 3 bölümden meydana gelir. Her bölümde çekirdek bulunur fakat bu meyvenin çekirdekleri yenmez. Büyük bir kısmı çekirdekten oluşan meyve sulu değildir ve hafif asitlidir.

Yılan meyvesinin özellikleri

*Salacca zalacca, çok kısa saplı küçük bir palmiye ağacı türüdür. Yaprakları dikenlidir ve meyveleri dibinde büyür.

*Bir botanik uzmanı, yılan meyvesinin 15 ila 40 meyveden oluşan kümelerde büyüdüğünü ve farklı çeşitleri olduğunu bildiriyor. Yılan pullarına benzeyen küçük dikenli kahverengi bir deri ile kaplıdırlar.

*Bali salak çeşidinin kırmızımsı kahverengi bir tonu vardır ve derisinin dokusu da yılan derisini andırır. Et, bej tonlu beyazdır ve tohumları içeren 3 loba sahiptir.

Tadı, çıtır çıtır bir doku ile ekşiden tatlıya değişir. Ayrıca yeşilken buruktur ve olgunlaştıkça daha tatlı hale gelir.

*Sarı renkli yılan meyvesi, Bali çeşidine benzer bir dokuya ve tada sahiptir, ancak derisi altın tonlarında sarıdır. Hassas ve yumuşak bir posaya, ekşi bir tada sahiptir ve çok suludur.

Besin değerleri

Cueva ve Pizarra, 100 gram (4 oz) meyve başına yüksek lif alımına ek olarak mükemmel miktarda vitamin ve mineral bularak yılan meyvesinin besin özelliklerini analiz ettiler:

• Nem: 81.29 gram.

• Protein: 0.69 gram.

• Toplam karbonhidrat: 17.11 gram.

• Lif: 16.55 gram.

• Yağ: 0.34 gram.

• Fosfor: 1169 miligram/kilo.

• Potasyum: 1339 miligram/kilo.

• Kalsiyum: 220 miligram/kilo.

• Magnezyum: 607 miligram/kilo.

• Demir: 12 miligram/kilo.

• Çinko: 104 miligram/kilo.

• C vitamini: 400 miligram/kilo.

• B2 Vitamini: 6.32 miligram/kilo.

• Niasin: 240 miligram/kilo.

• B1 Vitamini: 20 miligram/kilo.

Bir inceleme, yılan meyvesinin diğer egzotik meyvelerden daha fazla fitokimyasal içerdiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, olgunlaştığında ona tatlı tadını veren şekerler de içerir.

Aynı inceleme, farmakolojik özelliklere sahip bileşiklerden bahseder. Flavonoidler, fenolikler, gallik asit ve diğer birçok antioksidan içerir.

Yılan meyvesi ağacı

Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir. Şekli yumurtaya benzeyen salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya'da gibi ülkelerde yetişir.