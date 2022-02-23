Yiğit Bulut sessizliğini bozarak uyardı: Çok iyi sorgulanmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki krize dair konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden tespitler yapan Yiğit Bulut, çarpıcı detayları paylaştı.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

Rusya Ukrayna denkleminde kim haklı sorusunun derinliğinde boğulmadan bazı tespitler yapmak istiyorum;

1- Yıllardır Ukrayna’yı Rusya’ya karşı dolduran Batılılar, Ukraynalıları kendi kaderine terk edip dönüp bakmayacaklar bile! Rus gazı almak daha değerli olacak.

2- Aylardır konuşan NATO, gerektiğinde maalesef tek kurşun dahi atamazsa, başta Türkiye olmak üzere NATO’nun varlığı üzerine askeri denklemini kuran ülkeler, üzülerek aslında NATO’nun olmadığı gerçeğini idrak edecek!

BÜTÜN DENKLEM DEĞİŞECEK! Ana paradigma kayacak!

3- Türkiye’ye F-35’leri vermemek için aslan kesilenler, son 24 saattir iki boş ticaret kararına imza atmak haricinde bir adım atamadılar! Washington’da yeni bölgeler ile ticaret yasağı kararına herkes güldü! AB ülkeleri ise gaz bağımlılığından dolayı net açıklama bile yapamadı!!

4- Ukrayna deyip geçmeyin, o bölge geçildiğinde Rus tankları AB kapısına dayandı demek! Bu gerçek başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye net bir soru sordurmalı;

yıllardır yatırım yaptığımız NATO bize bir taciz olsa tek kurşun atar mıydı! Yoksa ticari yaptırım mu uygulardı!

Sonuç: Son 70 yıldır ABD-AB-NATO denkleminde Türkiye’ye büyük haksızlıklar yapan Batı İttifakı büyük bir sınavın eşiğinde!

Umarım bu sınavı geçerler!

Yoksa “kimleri sevdik zaten yoktular” noktasına düşeriz!

Ortaya çıkan YENİ PARADİGMA çok iyi sorgulanmalı!