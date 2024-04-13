Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan Yiğit Bulut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin ardından uzun süren sessizliğini bozan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yiğit Bulut yaptığı açıklamada, "Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın" dedi.