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Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonasında Kayseri TOHM sporcu Yiğit Aslan 400m serbest, 1500m serbest ve 4x200m serbest bayrak kategorilerinde birinci oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonasında Kayseri TOHM sporcu Yiğit Aslan 400m serbest, 1500m serbest ve 4x200m serbest bayrak kategorilerinde birinci oldu.


Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası 21 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde yapıldı.


Yıldızlar Yüzme Milli Takımı 17 ülkenin katıldığı Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonasında yine bir tarih yazarak Erkelerde 1. Bayanlarda 2. Genel Toplamda ise İtalya’nın ardından 24 puan ile 2. Olarak tamamladı. Yüzme Milli Takımı, yüzme tarihinde ilk defa Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Kategorisi Yüzme Şampiyonasını (COMEN) hem bayan hem erkek hem de genel toplamda ilk 2 sırada tamamlayarak Türk Yüzmesi adına bir ilki başararak yine tarih yazdı.


Şampiyonada Milli Takım adına Türkiye’yi temsil eden Kayseri TOHM sporculardan Yiğit Aslan başarılarına bir yenisini ekleyerek 400m serbest, 1500m serbest ve 4x200m serbest bayrak kategorilerinde birinci olurken, Mehlika Kuzeh Yalçın 200m kelebek kategorisinde 3., Sofia İrem İskenderoğlu 4x200m serbest bayrak kategorisinde 2. oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonada tarih yazarak Bayrağımızı dalgalandıran Yüzme Milli takımımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
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