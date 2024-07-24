Yetti artık! Hayvancağızları kurtarın şu istismarcılardan

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemelerin istismar edilmesini eleştirdi. Çelik, sokak köpeklerini koruma bahanesiyle toplanan bağışların zimmete geçirildiğini ve bu durumun hayvanların kötü koşullarda yaşamasına sebep olduğunu belirtti. Derya Pınar’ın, sahipsiz köpeklerin saldırılarında ölen çocukların acısını dile getirdiğini ve bu konuda sessiz kalan hayvanseverlere tepki gösterdiğini yazan Çelik, belediyelerin görevlerini yapması halinde sorunun çözüleceğini vurguladı. Ersin Çelik, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk üç maddesi geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Teklifin geri kalan 14 maddesinin görüşmeleri ise Meclis’te devam ediyor.

Tartışmalar çok sert. Muhalefet partileri bir kez daha cephe siyaseti pozisyonunda konuşlandı. Teklifi revize etmek, tanımları, kapsamları değiştirmeyi teklif etmek yerine toptan reddetme yaklaşımı sergiliyorlar. Öyle ki köpek saldırılarında çocukların parçalanarak ölmesini makul bir gerekçe saymıyorlar. Dahası acılı anne ve babalara da kulak tıkıyorlar.

İki yıl önce Antalya’da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar’a TBMM çatısı altında edilen hakaretleri ve evladının acısına saygı duyulmamasını hayretle izledik. Başka çocuklar köpek saldırılarında ölmesin, başka annelerin yüreklerine kor ateşler düşmesin diye eşiyle, ‘Güvenli Sokaklar Derneği’ni kuran Derya Pınar, Türkiye’de son 2 senede köpek saldırılarından kaynaklı 75 ölümün yaşandığını ve bunların 25’inin çocuk olduğunu söylüyor.

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Ne kadar hazin değil mi? Söz konusu sahipsiz köpekler olunca, “Onlar da can. Sokakları, parkları paylaşmamız gerekiyor” diyen duyarlı kesimden bir kişi de çıkıp; köpek saldırılarıyla ölen 25 çocuk için duygulara dokunan, anneliğe, babalığa ve insanlığa değer atfeden tek bir cümle kurmadılar. Bu nasıl insanlık? Nasıl vicdan? Nasıl merhamet?

Dahası var. Bir kesimi galeyana getirenlerin, hatta Meclis’i basanların, sokaklardaki köpekleri nasıl istismar ettikleri çarşaf çarşaf yayınlandı. Yeni Şafak, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün köpekler için topladığı milyonlarca bağışı zimmetine geçirdiğini, yakın ve uzak akrabalarının dahi zenginleştiğini ortaya koyan MASAK raporunu haberleştirdi. Tam bir hafta oldu, kimselerden çıt çıkmadı. Önceki yazımda Buket Özgünlü’nün, yaralı ve sakat köpeklerin görüntülerini sosyal medyada paylaşıp takipçilerinden para yardımı istediği günlerde, derneğin hesaplarındaki 500 bin TL’nin akrabalarının IBAN’larına transfer edildiğine değinmiştim. Yine gazetemizin dünkü haberinde, “istismar tezgahının” şu günlerde de işletildiğini detaylarıyla okuduk. Ben yazımda Özgünlü’nün ‘Köpek Velisi’ hesabıyla Twitter’dan topladığı yardımlara dikkat çekmiştim ama muhabirimiz Aybike Eroğlu Instagram hesabını inceleyince çok daha vahim bilgilere ulaşmış.

Özgünlü, Instagram hesabından sağlık durumu kötüleşmiş bir köpeğin görüntülerini yayınlayıp takipçilerinden “nakil” parası istiyor ve köpeğin neden kliniğe yatırılmayıp da nakil parası istendiğini soran vatandaşa ise hakaretler ediyor. Bakın sadece bu tepkisi bile bağışçıları şüpheye düşürmeye yeterli.

Malum tezgahın nasıl işletildiğini şöyle aktarayım: Dişi bir köpek var. Ağır hasta. Vücudundan sarkan bir kitle gözle görülüyor. Hayvancağız yürüyemiyor. İki adım atıp yatıyor. Buket Özgünlü, 6 gün önce Köpek Velisi hesabından videosuyla birlikte “Köyden biri birine göndermiş, başkası bize. Tedavi için acilen Ankara’ya aldırmam gerekiyor. Desteklerinize ihtiyacı var” paylaşımı yapmış. Video 200 bin izlenmiş, 330 yorum almış. Bir takipçi “ne yapmamız gerekiyor” diye sormuş, “Nakil desteği ve klinik desteğinde bulunabilirsiniz” yanıtını almış. Onlarca kişi aynı gün “hemen gönderiyorum” ya da “gönderdim” şeklinde derneğe yardım yaptıklarını yazmış. Özgünlü aynı köpeğin aynı videosunu ertesi gün, “Şu çocuğa ilan açtım, kurtaralım dedim. Duyan olmadı” siteminde bulunmuş. Video bu sefer 170 bin izlenmiş ve 370 yorum yazılmış. Bir kişi, “Bu çocuğun tüm masrafları ne kadar?” diye sormuş yanıt alamamış. Bazı kişiler, Buket Özgünlü’nün yoğunluktan göremediğini derneğin IBAN hesabına bağış yapmasını önermiş. Ancak Gülsüm isimli kişi teklifini yenileyerek, “Bu çocuğun tüm tedavi masrafı tarafıma ait olacaktır. DM’den bana ulaşabilirsiniz” demiş. Tam 53 kişi kendisine teşekkür mesajı atmış, akıbeti soranlar olmuş fakat ne Özgünlü ne de başkanlığını yaptığı dernekten kendisine bir yanıt veren olmamış.

Yorumlara tek tek bakım, Buket Özgünlü tüm tedavi masrafların üstlenmek isteyen ve bunun için fiyat isteyenlere asla dönüş yapmamış. Fakat “ne yapabiliriz” diye soranlara, “nakil ve tedavi desteği verebilirsiniz” cevaplarını mutlaka vermiş.

Tüm bu detayları neden mi aktardım? Yorumlara bakınca şu net anlaşılıyor. Burada bir merhamet istismarı var. Hasta köpek derneğe yardım için açıkça istismar ediliyor. Ucu açık, miktarı belli edilmemiş anlık kampanya düzenleniyor ve yüzlerce, belki binlerce kişiden bu yolla bağış toplanıyor.

Tam burada Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu’nun, 24 TV’de Esra Elönü’nün programındaki şu sözlerine mutlaka kulak verilmeli: “Avrupa Birliği’nin, Amerika’nın ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerin uyguladığı sahiplenilmeyenlerin uyutulması yasası değil bu. Barındırmayı bütün ömrü boyunca sağlıklı bir hayvanı barındırmayı esas alıyor. Sağlıksız hayvanı barındıramazsınız. O barınak hastalık yuvası olur. Ertesi hafta bütün hayvanlar, sağlıklılar da ölmeye başlar.”

Ben yazıyı gönderirken AK Parti kaynaklarından, kanun teklifinden ‘ötanazi’ kelimesinin çıkarılacağı bilgisi geldi. Görüşülen yasa bundan böyle Prof. Sabuncuoğlu’nun bakış açısıyla tartışılırsa eğer, sahipsiz köpekleri ticari ve politik rant haline getirenlerin argümanları çöker. Haliyle, “IBAN gücüyle” Meclis’i basan Buket Özgünlü ve benzeri sözde hayvanseverlerin kurdukları ticari düzen de bozulur."