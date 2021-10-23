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Ekonomi Yetkili isim açıkladı: Benzin 11 TL olabilir
Ekonomi

Yetkili isim açıkladı: Benzin 11 TL olabilir

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş, EŞEL Mobil Sistemiyle ilgili yeni düzenleme yapılmaması durumunda benzinin 11 lira olabileceğini motorine 2 lira, LPG'ye de 1 lira zam gelebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:18:00 -
Yetkili isim açıkladı: Benzin 11 TL olabilir

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş, düzenleme yapılmadığı taktirde, benzinin 11 lira olabileceğini, motorine 2 lira, LPG'ye de 1 lira zam gelebileceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatları son olarak geçtiğimiz günlerde yeniden zamlandı. Zamlar öncesi akaryakıt istasyonlarındaki benzin kuyrukları araç sahiplerinin zor durumunda olduğunu ortaya koydu.

Motorin fiyatları zamlarla benzin fiyatlarını geçerken son olarak LPG otogaz fiyatlarına zam geldi. Akaryakıtta ÖTV alanının sıfırlanmasıyla zamlar pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine 2.53 lira, motorine 2 lira, LPG'ye 1 lira KDV zammı

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Eşel Mobil Sistemi’ne dikkat çekerek, devletin EMS’yi geliştirmemesi halinde akaryakıt fiyatlarında, benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkati çeken Aktaş, "Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demektir." diye konuştu.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Son zamların ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi. Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi.

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