Yetimlerin bayram coşkusu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye’nin kapılarını açtığı Ukraynalı yetim çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska’nın görüşmesi sonrası Ukrayna’daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocuklar, 8 grup halinde Türkiye’ye getirildi. Yaklaşık 1000 çocuk, Antalya’daki otellere yerleştirildi. Yetimhanelerdeki refakatçi personelle gelen ve Antalya’da savaşın izlerini unutmaya çalışan çocuklar, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının kutlandığı Türkiye’de unutulmadı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Kızılayı iş birliğinde çocukların kaldıkları otellerde eğlenceler düzenlendi.

Türkiye gerçek dost

Böyle bir günde Türkiye’de misafir edilen Ukraynalı çocuklara yönelik etkinlik düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, “Bu çocuklar savaş başlamadan önce Ukrayna’da yetimhanelerdeydiler. Şimdi Türkiye devleti gerçek bir dostumuz olarak, ‘Bu çocuklar bize emanet’ dedi. Bu gerçekten çok iyi ve asil bir davranış. Çocuklar burada çok eğleniyorlar, çok mutlular. Ukrayna temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Türkiye” diye konuştu.

Türkiye’nin gerçek dost olarak zor günler yaşayan Ukraynalı çocukların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Rustamov, Türkiye halkına müteşekkir olduklarını kaydetti. Türkiye’de 1200 civarında Ukraynalı yetim çocuğun bulunduğunu, büyük bir bölümünün Antalya’da, bir grubun ise Sakarya’da kaldığını aktaran Rustamov, bir an önce savaşın bitmesi ve çocukların, masum insanların ölmemesini temenni etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da Türkiye’nin tarih boyunca mazlumlara kucak açmış bir millet olduğunu, bugün de Ukraynalı yetim çocuklara ev sahipliği yaptığını söyledi. Çocuklar, gün boyunca sandalye kapmaca, ip çekme, deve cüce, mandal asmaca gibi çeşitli etkinliklerle eğlendi.