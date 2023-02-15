Yetim Vakfı 225 kişilik ekiple sahada

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından acil yardım kampanyası başlatan Yetim Vakfı, 10 milyon liralık yardımı bölgedeki ihtiyaçları karşılamak üzere aktardı. “İyiliğe Tutunma Vakti” sloganıyla çalışan vakıftan Yönetim Kurulu üyeleri, profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 225 kişilik ekip sahada arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin olduğu ilk gün harekete geçen Yetim Vakfı, Kilis ve Adıyaman’da kriz merkezi kurarak operasyonlarını bu iki şehir üzerinden yönetti. Toplanan ayni ve nakdi yardımlar ise İstanbul’dan gönderildi. Başlatılan seferberlik çağrısı ile bölgeye yardım yağarken gönüllülerin yer aldığı ekipler; Kilis, Hatay, Adıyaman, Adana ve Suriye’de afetzedelere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda çalıştı.

Depremzedelere sıcak bir umut

Yetim Vakfı, arama-kurtarma çalışmalarıyla canların hataya tutunmasına vesile olurken düzenlenen yardım seferberliği ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü. AFAD’la koordineli yürütülen ve depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan “Acil Deprem Yardımı” projesine destek yağdı. Depremle ilgili gelen bütün yardımlar, 600 proje koduyla toplanarak afet bölgesine yönlendirildi. Soğuk hava şartları da hesaba katılarak proje kapsamına alınan malzemeler, bölgede en acil olarak ihtiyaç duyulan battaniye, mat, çadır, kışlık kıyafet, bebek bezi, kadın hijyen seti, yağmurluk ve powerbankın yanı sıra hazır gıda, ekmek, su, un gibi gıdalar oldu.

Adıyaman’daki kriz merkezinden yönetildi

Yapılan arama-kurtarma çalışmalarıyla, ayni ve nakdi yardımlar, Adıyaman’da kurulan kriz merkezinden yönetildi. Devlet ve STK’larla iş birliği halinde yapılan çalışmalarda Yetim Vakfı, en acil noktalara ve ihtiyacın fazla olduğu en az gidilen yerlere ulaşarak yaraları sarmaya çalıştı. Acil ihtiyaçlara öncelik verilerek sürdürülen yardım kampanyasında ilk dört günde 10 milyon TL bağış toplanarak, depremzedelere ulaştırıldı. Ayrıca, 47 bin 386 kişiye kıyafet, 9 bin 232 kişiye battaniye dağıtılırken, 11 bin 971 sağlık malzemesi, 503 temizlik malzemesi, 11 bin 696 ıslak mendil, 8 bin 504 bebek bezi bölgeye gönderilen destekler arasında yer aldı. 22 bin 790 gıda paketi, 124 bin 960 de su öncelikli ihtiyaç olarak iletildi. 1200 fener, 3 bin 200 pil ve 43 bin mum da ilk iletilen yardımlardan oldu.

Psikososyal destek başladı

Türkiye’deki gönüllülerle birlikte yurtdışından partner kuruluşların da destek verdiği çalışmaların diğer bir kısmını ise psikososyal destek çalışmaları oluşturdu. Depremin şokunu yaşayan vatandaşlarımıza yönelik travmanın etkisini ortadan kaldırmak için psikososyal destek çalışmaları başlatıldı. Depremden etkilenen tüm şehirlerde yaşayan ve tahliye edilen afetzedelerle ilgili yürütülen çalışmayla ilgili olarak psikiyatr, psikolog, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi profesyoneller de alanda çalışmak üzere davet edildi. Ayrıca, depremden etkilenen çocuklar için oyun çadırları kurulması yönünde özel bir çalışma planlandı.