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Yeşillikler buzdolabında nasıl muhafaza edilmeli?

Yeşillik solup pörsüdüğünde kullanılmadan atılır. Daha taze kalması için nasıl saklanmalı?

25 Ekim 2018 Perşembe 21:30
Yeşillikler buzdolabında nasıl muhafaza edilmeli?

YEŞİLLİKLER BUZDOLABINDA NASIL SAKLANMALI?

Yeşillik denince akla ilk marul gelir. Marul ister büyük olsun ister küçük, dış yaprakları kısa sürede renk değiştirmeye, hatta çürümeye başlar. Bunun nedeni marulun ıslak olmasıdır. Islaklıktan kaynaklana renk değişimlerini, bozulmaları ve çürümeleri ortadan kaldırmak için marul buzdolabına koyulmadan önce kurutulmalıdır.

Tüm yeşillikleri kurutmanın en geçerli yolu kurutuculardır. Kurutucular sayesinde hem zamandan kazanmak mümkündür hem de bu sayede yeşillikler tazeliğini korur. Yeşilliklerin iyi kurutularak saklanması durumunda 7 gün süreyle tazeliğini koruduğu bilinir.

Islak kalmaları dışında yeşilliklerin diğer bozulma nedenleri de hava almayan poşetlerde saklanmalarıdır. Pazar ya da marketten satın alınan yeşilliklerin konulduğu poşetler saklamaya uygun değildir. Bunun yerine yeşilliklerin “saman kağıt” denen kağıtlara sarılarak saklanması tavsiye edilir. Bu kağıtların olmadığı durumlarda gazete kağıdı da aynı işlemi görür.

Maydanoz da marul gibi ıslaklığı sevmeyen bir bitkidir. Bu nedenle de kuru saklanmalıdır. Ayıklanarak yıkanması, daha sonra kurutulması, son olarak da cam bir kavanoza alınması gerekir. Cam kavanoz sayesinde maydanozlar sararmaz, üstelik istendiğinde hemen çıkarılarak kullanılabilir. Bu şekilde yedi gün süreyle taze şekilde tüketilebilir.

Ispanakları saklarken önceden yıkamak pek doğru  olmaz. Çünkü miktar olarak fazla olan ıspanağın kuruması ve bu işlem için yer ayarlanması sorun yaratır. Buzdolabını fazla sevmeyen ıspanak tüketileceği zamana yakın alınmalıdır. Ispanak alındığında mutlaka birkaç saat havalandırılmalı, sonra mümkünse kağıda sarılarak buzdolabında saklanmalı ve üç gün içinde tüketilmelidir.

Yeşillikleri daha uzun süre saklamak için en pratik yöntem derin dondurucuda saklamaktır. Maydanoz, roka, dereotu gibi az miktardaki sebzeler yıkanarak kurutulmalı, daha sonra buzdolabı poşetlerine bölünerek derin dondurucuya atılmalıdır. Ispanak, marul gibi büyük yapraklı sebzelerse salata kurutucusunda kurutulmalı ve büyük boy buzdolabı poşetleriyle derin dondurucudaki yerini almalıdır.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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