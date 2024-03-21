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Gündem Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde etkinlik: SOLOTÜRK, gençlerle buluşacak
Gündem

Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde etkinlik: SOLOTÜRK, gençlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2024-03-21 16:01:00 -
Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde etkinlik: SOLOTÜRK, gençlerle buluşacak

Etkinliğin, Yeşilköy’deki müzede cumartesi saat 09.00’da başlaması planlanıyor.



Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde 23 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte gençlerle bir araya gelecek.

Yeşilköy’deki müzede cumartesi saat 09.00’da başlaması planlanan etkinlikte katılımcılar, SOLOTÜRK’ün gösterilerini barkovizyonda izleyebilecek.

Askeri bando konserinin ardından takımda yer alan pilotlar, katılımcıların sorularını yanıtlayacağı söyleşiye katılacak.

İmza töreniyle sona erecek etkinliğe, 18 yaşın altındaki gençler ücretsiz katılabilecek.
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