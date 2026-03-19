Yeşilay’dan, koruma altındaki çocuklara dijital bağımlılık ve üretken medya eğitimi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ülke genelinde bulunan 119 şubesiyle bağımlılıklarla mücadele, farkındalık ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilay İzmir Şubesi, Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı desteğiyle yürütülen “Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri” projesinin eğitim programını başlattı. Proje kapsamında düzenlenen ilk eğitim, 14-17 Mart 2026 tarihlerinde İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde gerçekleştirildi. Eğitimlerin müze ortamında gerçekleştirilmesi sayesinde çocuklar, programın yanı sıra müzeyi gezme ve kültürel bir deneyim yaşama fırsatı da buldu.

12–17 YAŞ ARASI TOPLAM 60 KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUĞA YÖNELİK EĞİTİM

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan 12–17 yaş arası toplam 60 koruma altındaki çocuğa yönelik eğitim faaliyetleri planlandı. Programın ilk etabına ise 12–14 yaş grubundaki çocuklar katıldı.

“DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: ÜRETKEN MEDYA KULLANIMI EĞİTİMİ”

“Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Üretken Medya Kullanımı Eğitimi” başlığıyla düzenlenen programın ilk gününde, katılımcılara Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eğitim Yönetimi Müdürlüğü tarafından teknoloji bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri anlatılırken dijital araçların bilinçsiz kullanımının günlük yaşam üzerindeki etkileri örneklerle aktarıldı. Ayrıca teknoloji bağımlılığına yönelik farkındalık atölyesi ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirme oturumları da gerçekleştirildi.

Dört gün süren programın diğer günlerinde, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu tarafından çocuklara sosyal medya okuryazarlığı, etik ve güvenli dijital davranışlar ile içerik üretimi konularında uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar, sosyal medyanın bilinçli ve güvenli kullanımı, çevrim içi riskler ve koruyucu davranışlar hakkında bilgi edinirken, hedef kitle odaklı içerik üretimi ve içerik planlama atölyeleri sayesinde üretken dijital medya becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA FARKINDALIK SAĞLANIYOR

Eğitim programı, farklı yaş gruplarıyla önümüzdeki haftalarda devam edecek. 15–17 yaş grubundaki gençlere yönelik ikinci eğitim 4–5 Nisan 2026 tarihlerinde, üçüncü ve son eğitim etabı ise 11–12 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Proje ile koruma altındaki çocukların dijital bağımlılık konusunda farkındalık kazanmaları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı alışkanlıkları geliştirmeleri ve yeni medya araçlarını üretken bir şekilde kullanabilen bireyler olarak güçlenmeleri hedefleniyor. Eğitimler aracılığıyla çocukların dijital dünyada yalnızca tüketen değil, üreten, sorgulayan ve bilinçli hareket eden bireyler olarak gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.