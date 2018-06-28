Yeşil yapraklı sebzeler yerken dikkat!

Cambridge ve Southampton Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre koyu yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde yer alan nitratın kanı incelttiği ve bu sayede oksijenin vücutta daha etkili şekilde dolaştığı bulunmuştur.

Yapılan bu çalışmada araştırmacılar nitrattan zengin yiyeceklerin eritropoetin hormonunun üretimini azalttığını bulmuştur. Bu hormon kandaki kırmızı kan hücrelerinin miktarını belirleyen bir hormondur ve bu sayede de hem kanda taşınan oksijen miktarını hem de kanın yoğunluğunu belirler. Fazla miktarda kırmızı kan hücresi üretimi ise daha fazla oksijen ve dolayısıyla kanın daha yoğun olması anlamına gelir.

Çok olumlu gibi görünse de bu durum bazen yarardan çok zarar getirebilmektedir çünkü kan yoğunlaştıkça kılcal damarlara geçişi zorlaşmakta ve bu nedenle de bazı hücre ve dokuların beslenememesine ve fonksiyonlarını yerine getirememesine yol açmaktadır. Aynı zamanda kanın yoğunluğunun artması kan basıncının yükselmesine ve pıhtı oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar basit bir diyet değişikliği ile kanın yoğunluğunun değiştirilebileceği ve bu sayede yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kan pıhtıları oluşumunun önlenerek kalp krizi ve felç riskinin engellenebileceğini göstermiştir.

Aynı zamanda dokulara yeterli oksijen gitmesi durumunda tüm bu dokuların fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yerine getirebilmesinin de obeziteden şeker hastalığına kadar birçok hastalığa karşı koruyucu olabileceği söylenmiştir.