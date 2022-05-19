Yeşil Vatan'ı koruma eğitimleri tamamlandı

YENİ AKİT / ANKARA

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 17.05.2022 tarihinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları kapsamında, iş başı eğitimi yapıldığını duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, işletme müdürlüğü sınırlarındaki mahalle ve köylerde, gerekse yangın gönüllülerine yönelik eğitimlerle yangın sezonuna hazır bir şekilde başlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Eğitime Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Müdür Yardımcısı Mustafa Naiboğlu, Orman İşletme Şefleri ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünde görevli tüm yangın işçileri katıldılar. 2022 yılı iş başı eğitimine katılan personele, Orman yangınları ve türleri, Orman yangınının davranışını etkileyen faktörler, muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili orman yangınlarına müdahale, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği, ilk yardım, TİM oluşumu, TİM'in unsurları, İlk Müdahale, Arazöz ve Su İkmal araçlarının aktif hale getirilmesi ve kullanılması, orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı. Tatbikatta Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar kapsamında; Arazöz, Su tankeri ve İlk müdahale araçlarında bulunması gereken her türlü malzeme ve kullanılması gereken ekipmanlar, hortum serme, su ve köpük kullanımı, el aletleri ile ilgili uygulama konularında başarılı bir şekilde tatbikat gerçekleştirildi. 2022 yılında, Yeşil Vatanımızı korumak için ateş savaşçılarının, alevlerle savaşı son ateş sönene kadar sürecek olup, kazasız-belasız bir yangın sezonu olmasını temenni ediyoruz.”