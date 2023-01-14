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Gündem 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu? İstihbarat uzmanından olay sözler
Gündem

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu? İstihbarat uzmanından olay sözler

İstihbarat uzmanlarından gazeteci yazar Ferhat Ünlü, Yeşil’ lakaplı Mahmut Yıldırım’ın ölmediğine dair çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:35:00 -
'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu? İstihbarat uzmanından olay sözler

Milli İstihbarat Teşkilatı’na çalıştığı iddia edilen ‘Yeşil’ lakaplı Mahmut Yıldırım’ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin iddialar sürekli gündeme gelirken istihbarat uzmanlarından gazeteci yazar Ferhat Ünlü'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

“MİT Efsanesi-İstihbaratın Gayriresmi Tarihi” adlı kitabında ‘Yeşil’ lakaplı Mahmut Yıldırım'a ilişkin bilgiler veren Ferhat Ünlü “Yeşil, MİT’e yıllarca çalışıyor. Aslından ilk olarak 1973’ten itibaren jandarma ile çalışıyor. Sonra MİT’in dikkatini çekiyor ancak agresif çalışma tarzı nedeniyle MİT mesafe koyuyor. 1990’lardan itibaren yeniden MİT ile çalışıyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a Suriye’ye operasyona gidiyor ve Beyrut’ta Yıldırım operasyonu adı verilen bir operasyon için hazırlıklar yapıyor. 1998 Aralık’tan beri haber alınamıyor. Kesinlikte öldü diyebilirim" dedi.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında da konuyla ilgili konuşan Ünlü, "Yeşil kesin öldü. Onu zamanında kullanana, onun kontrolden çıktığını düşünen güç merkezi yani jandarmanın ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. O dönemler faili meçhuller dönemidir" ifadelerini kullandı.

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