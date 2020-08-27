Yerli ve yabancı yatırımları artıyor

Pandeminin yayılımını büyük ölçüde durdurmayı başaran hükümet, ekonominin toparlanması için de elinden geleni yapıyor. Ekonomi yönetimi, yerli üretim ile ihracata güç katmak, 7 bölgede ve 81 ilde yatırımları arttırmak için tüm imkânlarını seferber ediyor.

İstihdama büyük katkı

Öyle ki; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda bin 200 firmaya 22.5 milyar lira tutarında teşvik belgesi sundu. Yeni yerli ve yabancı yatırımlarının hayata geçmesinin önünü açan bu belgelerden yararlanan şirketlerce 33 bini aşkın eleman alımı yapılacağı öngörülüyor. Bakanlığın devreye soktuğu teşviklerin yatırımcıların ithalat faturalarını hafifleteceği de tahmin ediliyor. Nitekim temmuz ayında düzenlenen teşvik belgelerinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 436 milyon 158 bin 429 lira olarak belirlendi.

Yeni bir rekor kırıldı

Temmuzda firmalara bin 200 teşvik belgesi verilmesi olumlu yankı uyandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım iştahının artmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Geçen ay düzenlediğimiz belgelerle yeni bir zirveye ulaştık. İnşallah yeni çalışmamızla yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz” dedi.

Varank, Twitter paylaşımında “Aylık belge rekorunu da kırdık. Yeni teşvik belgelerimiz sayesinde 22.5 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor. İnşallah yapılacak yatırımların yüzde 57’si imalat, yüzde 21’i enerji, yüzde 14’ü hizmetler, yüzde 4’ü tarım ve yüzde 4’ü madencilik sektörlerinde” ifadelerini de kullandı.