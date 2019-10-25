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Yerli ve milli aracın üretimi için geri sayım devam ediyor! İki SUV’un tekeri ilk defa Gebze’de dönecek

Yerli otomobil üretimine yönelik çalışmalar hız kazandı. Aralarında BMC ve Turkcell’in de bulunduğu babayiğitler SUV model otomobilin prototipini geliştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Aralık ayı başında Gebze’de tanıtılacak aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın test etmesi bekleniyor.

25 Ekim 2019 Cuma 12:00
Yerli ve milli aracın üretimi için geri sayım devam ediyor! İki SUV’un tekeri ilk defa Gebze’de dönecek

2011 başında gündeme getirilen, 2017’de başlatılan yerli otomobil projesi kapsamında ilk prototipler aralık ayında görücüye çıkacak. Ülkemiz mühendisleri ve tasarımcılarınca geliştirilen SUV tipi iki prototip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir programla kamuoyunun beğenisine sunulacak.

Başkan test edecek

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşecek programda yerli otomobiller Erdoğan tarafından test edilecek. Toplam 100 uzmanın üzerinde titizlikle çalıştığı otomobillerin üretim yeri hakkında bir açıklama yapılmıyor.

Sadece uzmanların bir bölümünün Hyundai ve Oyak Renault kökenli olduğu ifade ediliyor.

Milli gelire 50 milyar Euro, cari dengeye 7 milyar Euro katkı yapacağı öngörülen ’Türkiye’nin Otomobili’ projesi için ön imzalar 2017 Kasım ayında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding (babayiğitler) tarafından atıldı. 2018 Mayıs ayında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) ismiyle projeyi hayata geçirecek şirket kuruldu.

Taşlar yerine oturdu

Söz konusu şirkette babayiğitlerin payları yüzde 19’ar olarak belirlendi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de yüzde 5 hisseyle 6’ncı ortak oldu. Akabinde Alman Bosch Group’tan Gürcan Karakaş transfer edildi ve CEO koltuğuna oturtuldu. 2018 Eylül ayında iş başı yapan Karakaş tarafından prototip üretimi için düğmeye basıldı.

Aracın ismi netleşmedi

Zamanla kadrosuna yeni isimleri katan, ekibini büyüten TOGG’un TOBB’un Levent binasından Gebze’de yer alan Bilişim Vadisi’ne taşınmasına karar verildi. Son olarak da girişim grubunda yüzde 19 payı olan Kök Grup’un 2019 Eylül ayında Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’ın talebiyle projeden çekildiği duyuruldu.

TOGG tarafından, 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üretilecek.  Elektrikli, otonom ve internete uyumlu olacak aracın ismi ise henüz belli değil.

’Türkiye’nin Otomobili’yle geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını dile getiren CEO Gürcan Karakaş, “Teknoloji konusunda sinerji oluşturacak şirketleri bünyemizde barındırıyoruz. Büyüyen segmente yatırım yapıyoruz. 2022 ortasında C segmentte SUV’la pazara giriyoruz. Bununla 2-3 yıldan sonra Avrupa Birliği (AB) odaklı ihracat pazarlarına yönelmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Plan tıkır tıkır işliyor

Yerli otomobil projesinde bütün hesapların uzun vadeli yapıldığını belirten Karakaş, “Ama bizim her hafta, her ay hangi adımları atacağımız programlandı. Planı da tıkır tıkır işletiyoruz” diye konuştu.

Karakaş, teknolojik değişimin otomobili ev ve iş yerinden sonra üçüncü yaşam alanı haline getirdiğine işaret ederek, “Rekabetin temelinde de bu alanın paylaşılması var. Bir Google’ın, Apple’ın ve Amazon’un konuya ilgisinin nedeni de bu” şeklinde konuştu.

Mobiliteye yatırım artıyor

Dünyada 29 OEM firmasının mobilite ekosistemine 10 yılda 300 milyar dolar yatırım planladığını anlatan Karakaş, şunları kaydetti: “Sadece Çin bu alanda 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya girecek. Örneğin Çin’de şu anda 500 tane bizim gibi start up var. Bunların 4’te 3’ü otomobilin kendisiyle değil, oluşturacağı ekosistemle ilgileniyor. Dolayısıyla bizim rakiplerimiz de 100 yıllık otomotiv markaları değil. Rakibimiz Çin’dekiler gibi hızlı, çevik, elektrik ve elektronikten, bağlantılı cihazlardan ve akıllı uygulamalardan anlayan firmalar.”


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:00
  1. SUV tipi iki prototip
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Gebze
  4. Bilişim Vadisi
  5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  6. Akabinde Alman Bosch Group
  7. Apple

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  • Hayati BİLİRHayati BİLİR13 sa önce
    İnanmak başarının anahtarıdır.İnanıyoruz dua ediyoruzSabrediyoruz umut ediyoruz Birgün artık bizde yaptık demeyi bekliyoruz.Bizde birilerinin ağzının payını vermeyi istiyoruz. Nefsimiz için değil milletimiz içinBasiretimizi aç Allah'ımZihinleri aç Allah'ımBu esaretten kurtar bizi Allah'ım
  • isminizisminiz16 sa önce
    BMC = British Motor Corporation (Yerli ve Milli )

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