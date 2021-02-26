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Gündem Yerli ve elektrikli! Üniversite öğrencilerine istihdam sağlayacak
Gündem

Yerli ve elektrikli! Üniversite öğrencilerine istihdam sağlayacak

Yerli ve milli imkanlarla elektrikli metrobüs üreten firma, OSTİM Üniversitesi öğrencilerine istihdam sağlayacak. Üniversite ile firma arasında yapılan anlaşma doğrultusunda hem staj hem de iş imkanı sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:21:00 -
Yerli ve elektrikli! Üniversite öğrencilerine istihdam sağlayacak

Hem ulaşımdaki trafik sorunu çözüldü, hem de çevreye verilen zarar azaltıldı. Bundan sonraki süreçteyse üniversite öğrencilerinin istihdamı sağlanacak.

Anlaşma, Ostim Teknik Üniversitesiyle, Türkiye'nin ilk yerli, milli ve elektrikli metrobüsünü üreten firma arsında imzalandı.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, anlaşmanın detaylarını anlattı. Üniversite rektörü Murat Yülek ise atılan imzaların önemine dikkat çekti.

Atılan imzaların ardından, Ankara Sanayi Odası Başkanı ile Ankara Ticaret Odası Başkanınında aralarında bulunduğu heyet başkentin en işlek caddelerinde elektirikli metrobüsle seyahat etti.

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