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Otomotiv

Yerli otomobilden bir güzel haber daha! Sosyal medyadan paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını sosyal medya hesabında duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:28:00 -
Yerli otomobilden bir güzel haber daha! Sosyal medyadan paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

"ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun."

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