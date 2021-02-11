Yerli otomobil olarak da anılan TOGG için ilk üretim süreci hakkında detaylar açıklandı. 2019 yılında gerçekleşen lansman sonrasında seri üretim için hazırlıklara başlanan TOGG, fabrika kurulum sürecinin tamamlanmasının ardından üretim aşamasına geçiş yapacak.

Yerli Otomobil TOGG ne zaman çıkıyor?

2021 yılı içerisinde tamamlanması beklenen inşaatın ardından ilk üretimin 2022 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yerli otomobil TOGG'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye'nin Otomobili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MGM ile yaptığımız anlaşma sayesinde işleyeceğimiz verilerle kullanıcılarımıza hava durumuna göre rota önerilerini, yolculuk güzergahında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumunu sunacağız" denildi.

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu verilerle daha doğru güzergah ve menzil tahmini sunarak zorlu koşullarda da güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlayacağız" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünkü protokolle, TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında "Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol" imzalandı.

Varank, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma vizyonunun nişanelerinden olan TOGG'un Türkiye'ye büyük heyecan kattığını söyledi.