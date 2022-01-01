Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de tespit edilen doğal gazın ne zaman kullanılabileceğini açıkladı.

Yerli doğal gaz ne zaman kullanılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu. Bakan Dönmez, “İnşallah Rabb'im nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Projede emeği geçen başta TPAO çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere, işçilere, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim” dedi.