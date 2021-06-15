  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da gaspçı dehşeti! Kadını vurup 3 milyon TL'yi aldılar
30 dağcı Mereto Dağı'na tırmandı
Çin, Türkiye’ye kişi başına 2 bin dolar ödemeli!
Falcao pozitif!
Sağlık Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?
Sağlık

Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?

Mobil aşı uygulaması nedir? Koronavirüs aşı uygulamasında 35 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. İş gücünün aksatılmaması için mobil aşı uygulaması başlayacak. Peki, kimler nereden aşı randevusu alacak? Yerinde aşı uygulaması için randevu gerekiyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 15:11:00 -
Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?

Türkiye aşı seferberliğini başladı. Salgının sona ermesi için aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Peki, yerinde aşı uygulaması ne zaman nasıl başlayacak?

Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerinde aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.

Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?
Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?

Sağlık

Biontech aşısı güvenli mi? Biontech aşısı olmalı mıyım?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay