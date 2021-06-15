Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?
Mobil aşı uygulaması nedir? Koronavirüs aşı uygulamasında 35 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. İş gücünün aksatılmaması için mobil aşı uygulaması başlayacak. Peki, kimler nereden aşı randevusu alacak? Yerinde aşı uygulaması için randevu gerekiyor mu?
Türkiye aşı seferberliğini başladı. Salgının sona ermesi için aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Peki, yerinde aşı uygulaması ne zaman nasıl başlayacak?
Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerinde aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.