Türkiye aşı seferberliğini başladı. Salgının sona ermesi için aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Peki, yerinde aşı uygulaması ne zaman nasıl başlayacak?

Yerinde aşı uygulaması nedir? Yerinde aşı uygulaması için randevu alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerinde aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.