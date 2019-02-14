Yer: Ankara! Bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya kalktı Ankara'nın Sincan ilçesinde adliyede görülen bir dava sonrası taraflar arasında çıkan arbedede bir kadın, bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı.



Sincan Adliyesinde görülen bir duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Polis olaya müdahale etti. Bu sırada bir kadın, kucağındaki bebeği polislerin üzerine fırlatmak istedi. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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