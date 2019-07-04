Yenidoğan bebeğin göbek bağı ne zaman düşer?

Göbek bağı, anne ile bebeğin bir bütün olduğunun fiziksel göstergesidir. Göbek bağı tüm hamilelik süresince fetüsün gelişiminde önemli rol oynar. Bebeğin anne karnında beslenmesi aynı zamanda oksijen alarak bebeğin gelişimini sağlamaktadır. Peki yenidoğan bebeğin göbek kordonu ne zaman düşer?

Göbek bağı ne zaman düşer?

Göbek bağı zamanı geldiğinde kendiliğinden ortalama bir veya üç hafta içinde düşer. Her bebeğin göbeği farklı günlerde düşmektedir. Erken veya geç düşmesi durumunda göbek bakımı yapılmazsa enfeksiyon riski artmaktadır. O bölgenin bakımının yapılmasının yanı sıra üstünün gazlı bez, pamuk gibi malzemelerle kapatılmadan hava ile temas etmesi sağlanmalıdır.

Göbek bağı düştükten sonra ne yapılmalı?

Bilinmesi gereken bir diğer unsur ise göbeğe bebek pudrası, gazlı bez, pamuk gibi pomatlar kesinlikle sürülmemelidir. Bebeğin anne karnında yaşam kaynağı olan bu kordon doğumdan sonra özenli bir bakım gerektirir. Bebeğin dünyaya gelişinden sonra pansuman ve temizlik işlemleri her gün düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde enfeksiyon riskine zemin hazırlar. Hassas olan göbek bağının zarar görmesi durumunda bebeğin gelişimini engelleyerek ani kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle yeni doğan bebeği mümkün olduğunca steril bir şekilde koruyarak düzeni bakım ve temizliğine özen göstermeliyiz.

Yeni düşmüş göbek kordonu, ilk birkaç gün boyunca şişmiş gibi gözükebilir. Bebeğinizin kordonu açık bir yara görünümünde de olduğu için mikroplanmaya hazır olan göbek kordonu kalıntısını tamamen iyileşip üstü kapanıncaya kadar takip etmek gerekir. Bebeğin göbeği düştükten sonra hijyen ve bakım kurallarına uyararak kontrolünü ihmal etmeden bu aşamayı atlatmamız gerekmektedir. Göbek bağı düştükten sonra doktorunuzun önerdiği anti-septik solüsyon ile günlük bakımını düzenli bir şekilde yaparak bu bağın sağlıklı bir şekilde iyileşip gelişmesine katkı sağlamalıyız.