  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albay Özkan'a 15 yıl hapis cezası
Aktüel

Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albay Özkan'a 15 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:18:06 -
Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albay Özkan'a 15 yıl hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesince, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle hakkında verilen müebbet hapis cezası bozulan ve yeniden yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan'a 15 yıl hapis cezası verildi.

4'üncü Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanık Özkan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) bağlandı.

Özkan hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişiminin karşısında durduğunu, herhangi bir terör örgütüyle de bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Savcı ise önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şamil Türk Özkan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmekten" 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi
Gündem

Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi

Türkiye'de ilk olarak Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleriyle ilgili ça..
Dünyanın gündemindeki ülkede
Dünya

Dünyanın gündemindeki ülkede "Bayraktar" rüzgarı

Araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi...
Volkswagen ve Ford'dan Türkiye kararı
Otomotiv

Volkswagen ve Ford'dan Türkiye kararı

Ford ve Volkswagen şirketleri tarafından üretimi yapılacak olan ticari araçların adresi netlik kazandı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay