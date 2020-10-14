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Gündem Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:31:00 -
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Türkiye'de kanayan bir yara haline gelen süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlayırla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sevindiren bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milletin ihtiyacı olan kanunların çıkarılması için talimat verildiğini açıkladı.

Süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurları uzun süredir gerekli yasal düzenlemelerin çıkmasını istiyordu. Yeniakit.com.tr canlı yayınlarında erken evlilik ve süresiz nafaka mağdurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yasal düzenleme yapılmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan direk hangi kanunların çıkacağını açıklamadı ancak, süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarının AK Partili vekillere sürekli bu konular hakkında dert yandığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını titizlikle takip ediyoruz. Tüm bakanlarımız ve kurumlarımızı, milletimizin vekilleri aracılığıyla ilettiği taleplere hassasiyetle yaklaşılması konusunda sık sık ikaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor.

 

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Yorumlar

Vatan Daş

2000 Sonrası intibak mağdurları ne olacak ! Aynı prim günü ile Farklı Maaş alıyoruz.
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NAFAKAZEDE

Hadi inşallah bakalım bir an önce çıkar şu nafaka düzenlemesi!
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