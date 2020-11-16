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Aktüel Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi
Aktüel

Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 07:23:52 -
Yeni Zelanda'da kısmi maske takma zorunluluğu getirildi

MELBOURNE (AA) -Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı tüm iç hat uçuşlarında ve Auckland'daki toplu taşıma araçlarında perşembe gününden itibaren maske takmanın zorunlu olacağını açıkladı.

Başbakan Ardern, başkent Wellington’da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda kabul edilen kısmi maske takma zorunluluğuyla ilgili açıklamada bulundu.

Geçen hafta Auckland'da yeni Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine, birinci kategorideki tedbirlere destek için ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Başbakan Ardern, ‘‘Perşembe gününden itibaren, Auckland merkezi ve dışındaki tüm toplu taşıma araçlarında ve iç hat uçuşlarının tamamında maske takmak zorunlu hale getirildi.’’ ifadelerini kullandı.

Polis tarafından denetlenmesi öngörülen uygulamadan, 12 yaş altındaki çocuklar ve okul otobüslerindeki öğrencilerin muaf tutulduğu belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerinin 1. seviyede uygulandığı ve toplam 2001 kişinin virüse yakalandığı Yeni Zelanda’da, 1918 kişi sağlığına kavuşurken 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Vatandaşları haricinde yurt dışından geleceklere sınırlarını kapatan ülkede 58 aktif vaka bulunuyor.

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