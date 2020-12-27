Yeni yıl eğlencesi TV+'ta

İSTANBUL (AA) - TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a kadar tüm TV+ kanalları, filmler ve diziler kampanya süresince TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 5 GB internet hediye edilecek.





- "Büyük ekran stratejimizle yeni yılda daha geniş kitlelere ulaşacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, müşterilerinin yeni yılda karantina süresini evlerinde aileleriyle birlikte daha keyifli geçirmelerine katkıda bulunmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını vurguladı. Tansuğ, "Önümüzdeki dönemde büyük ekran stratejimizle birlikte müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri geliştireceğiz ve daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "The Sister" ilk kez Türkiye ekranlarında





TV+’ın zengin içerik yelpazesine eklenen yeni diziler arasında, Türkiye’de ilk kez yayınlanacak İngiltere’nin en büyük film ve dizi stüdyosu ITV ile Hulu ortak yapımı "The Sister" da yer alıyor. Platforma eklenecek diğer dizilerse Oscar ödüllü ünlü yönetmen Paolo Sorrentino’nun yönetmeni olduğu, başrolünü Oscar ödüllü oyuncu Jude Law’un canlandırdığı "The Young Pope", Louise Doughty’nin aynı adlı romanından 4 bölümlük bir mini dizi olarak uyarlanan BBC One dizisi "Apple Tree Yard" ve Joan Lindsay’in 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan "Picnic at Hanging Rock" olarak sıralanıyor. Yılbaşında pandemi kapsamında sokağa çıkma yasağının olacağı dört gün boyunca tüm yeni diziler de kullanıcıların keşfetmesi için açık olacak.

TV+’a bu ay eklenecek yeni filmler arasında 2019 yapımı polisiye komedi "Cinayet Süsü", yine 2019’da Türkiye’de en fazla izlenen yapım olan "7. Koğuştaki Mucize"nin yanı sıra "Your Name" ve "Annem" gibi yabancı yapımlar öne çıkıyor.