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Yeni Ülker Piko 5, raflarda yerini aldı

Ülker’in hem lezzetli hem de düşük kalorili atıştırmalık arayan tüketiciler için ürettiği Piko 5, raflardaki yerini aldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
Yeni Ülker Piko 5, raflarda yerini aldı

Ülker, hem lezzetli hem de düşük kalorili atıştırmalık arayan tüketiciler için yeni bir atıştırmalık sundu. Yeni Ülker Piko 5, tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, bitter çikolata ve sütten oluşan 5 farklı tadı tek bir pakette buluşturuyor. Ülker Piko 5, 96 kalorili “Hindistan cevizli-chia-badem”, 94 kalorili “kırmızı meyve-badem” ve 89 kalorili “kayısı-fındık” olmak üzere üç çeşidiyle tüketicilere farklı alternatifler sunacak.

Yeni Ülker Piko 5, lezzetli çeşitleriyle çikolataseverlerin ve dengeli beslenenlerin gözdesi olmaya aday.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
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