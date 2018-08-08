Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a sakatlık şoku
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlık geçiren Kamil Ahmet Çörekçi'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:05
Trabzonspor'da antrenman sırasında sağ dizinden uzun süredir tedavi gören Kamil Ahmet Çörekçi, yeniden sakatlandı.
Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen 26 yaşındaki oyuncu için kulüp doktoru Hakan Bozdoğan şu ifadeleri kullandı:
ÇÖREKÇİ, 6 İLA 8 HAFTA SAHALARDA OLAMAYACAK
"Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır"
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