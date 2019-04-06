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Seçim 2019 Sayfası

Yeni Ordu Stadı ihale bekliyor

Ordu’da temeli Temmuz 2017’de atılan ve 161 milyon liraya mal olan Yeni Ordu Stadı,yeni sezon öncesi skorboard, tribün koltukları, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi için ek ihale bekliyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:59
Yeni Ordu Stadı ihale bekliyor

Ordu’da temeli Temmuz 2017’de atılan ve 161 milyon liraya mal olan Yeni Ordu Stadı,yeni sezon öncesi skorboard, tribün koltukları, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi için ek ihale bekliyor.


2017 yılı Mayıs ayında temeli atılan ve 2018 yılı sonunda tüm inşaat çalışmaları bitirilen ve çimlendirilen 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı’nın 2019-2020 sezonuna yetiştirilmesi için skorboard, tribünlerin koltukları, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi için ihale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Stadyumu’nun önemli projelerden biri olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, “Şu an itibariyle 161.5 milyon TL’ye mal oldu ve bitti. Skorboard, tribün koltukları, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi gibi ek bir ihale çalışmaları şu anda devam ediyor. Ek ihale ile birlikte bunları da sezona yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz” dedi.


Ordu Stadyumu’nda bireysel sporcular için 8 tane ayrı antrenman salonu bulunduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Stat içerisinde 12 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli bir pansiyonu olan Spor Lisesi açmak için şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor” müjdesini verdi.


Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olacak olan 20 bin kişi kapasiteli Yeni Ordu Stadı’nda 25 loca, 428 araçlık kapalı ve 126 araçlık toplam 554 araçlık otopark bulunuyor. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan toplamda 90 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine altına otopark ve üstüne ’19 Eylül Bahçesi’ yapılacak.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:59
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