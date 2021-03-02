  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yeni normalleşme süreci başladı
Yaşam

Yeni normalleşme süreci başladı

Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 08:55:00 -
Yeni normalleşme süreci başladı

Yeni normalleşme sürecinin başladığı Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında kahvehanesini açmadığını belirten Bozkurt, bundan sonraki süreçte kurallara daha fazla uyarak normalleşmeye çalışacaklarını dile getirdi.

"Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım"

Sabahın erken saatinde kahvehanesine gelerek temizlik yaptığını ve çay ocağını hazırladığını aktaran ​​​​​​​Bozkurt, "Gece sabaha kadar uyku uyumadık. Çok sevinçliyim. Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım. Müşterilerin mesafeli oturmalarını sağlayacağız" dedi.

Pastane işletmecisi Ünal Sevim de ilk etapta yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermenin yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İlerleyen günlerde Kırklareli risk haritasının maviye dönmesi ile tamamen normalleşmeyi arzu ettiklerini anlatan Sevim, uzun zamanın ardından müşterilerini kabul edeceğini kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir
Dünya

İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir

İsrail basını, 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceğini yazdı...
Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!
Gündem

Erdoğan 'koronavirüs' kararlarını açıkladı! Düşük ve orta dereceli illerde kısıtlama kalktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle
Gündem

Tarih belli oldu! Türkiye ve Katar'dan askeri hamle

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat icra ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay