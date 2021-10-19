Yeni neslin sorunları masaya yatırıldı

Toplamda 14 farklı ülkeden 30 Türk diasporasına mensup gencin katıldığı buluşmanın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren birer konuşma yaptı.

Yurt dışında yaşayan diaspora mensuplarının gelecek nesillerin Türkiye’ye aidiyetini korumak için de çalışması gerektiğine vurgu yapan Çam, gençlerin kendisini bir hedef doğrultusunda konumlandırması ve ciddi bir çalışmayla hedefine ulaşması gerektiğini söyledi. Çalışmanın da bilinçli ve verimli olmasının önemine dikkati çeken Çam, yurt dışında yaşayan Türklerin saygın, kurallara uyan, vergisini veren ve adil olan kişiler olmasının o ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkiye de katkı sağlayacağını belirtti.