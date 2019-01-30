0553 313 94 23

Yeni nesil mobil haberleşme sistemleri BTK'de görücüye çıkacak

Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Türksat AŞ iş birliğiyle yarın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunda düzenlenecek "Satcom Club Türkiye" etkinliğinde tanıtılacak

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
Yeni nesil mobil haberleşme sistemleri BTK'de görücüye çıkacak

ANKARA (AA) - Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Türksat AŞ iş birliğiyle yarın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunda (BTK) düzenlenecek "Satcom Club Türkiye" etkinliğinde anlatılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Satcom Club Türkiye" programında Inmarsat uzmanları tarafından Isatphone2, BGAN terminalleri, Inmarsat L-TAC, Global Xpress (GX) uydu haberleşme çözümleri, helikopter ve insansız hava araçlarına uygun haberleşme sistemleri ayrıntılı olarak ele alınacak.

Inmarsat ve Türksat AŞ iş birliğinde BTK'de yapılacak etkinliğe, üst düzey konuşmacıların yanı sıra yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
  1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu
  2. Inmarsat
  3. Satcom Club Türkiye
  4. Türksat AŞ
  5. yeni nesil mobil haberleşme sistemleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Soykan tanıtıldı
    1. CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı..
    2. Devam sütleri sağlıklı mı? | Devam..
    3. Akaryakıt'ta 'kendin doldur' dönemi..
    4. Her birinde 100 ceset! Ülkede 50'den..
    5. Akşener'den "Cumhur İttifakı"na çağrı
    6. Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76..
    7. Enflasyon açıklamasına dolardan ilk..
    8. Briç: Türkiye Takım Şampiyonası
    9. Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor..
    10. Darbe sanığı eski subaylar hakkında..
    11. Barış Manço Vapuru kalkıyor!..
    12. Uzunluğu 4,9 metre! 2 bin yıllık lahit..
    13. "Hepimiz Meryemiz" kampanyası..
    14. Elektrik, doğalgaz ve su faturası..
    15. İnönü heykeli fırtınaya dayanamadı!..
    16. İranlı futbolcu intihar etti
    17. 2 yıl önce kapatılmıştı! O havalimanı..
    18. Dişini bahane eden mahkum firar etti!
    19. "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali..
    20. Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!