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Ekonomi Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri yatırımcısına kazandıracak
Ekonomi

Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri yatırımcısına kazandıracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni nesil ihtisas serbest bölge modelinin dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına gireceğini, üreticiye ve ihracatçıya cazip imkanlar sunacağını belirterek, yatırım yapma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:48:00 -
Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri yatırımcısına kazandıracak

Bakan Pekcan, “İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin “serbest bölgeler” konusunda önemli bir tecrübesi bulunduğuna dikkati çekerek, ilk serbest bölgenin 1985 yılında kurulduğunu anımsattı.  Serbest bölgelerin, gerek sağladığı vergi ve vergi dışı teşvikler ile gerekse bürokrasinin azaltılması noktasında atılan birçok adım çerçevesinde sektörlerinde önde gelen birçok uluslararası şirketin yatırımlarının bu bölgelere çekilmesine olanak sağladığına işaret eden Pekcan, “Tüm serbest bölgelerde, yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır.” bilgisini verdi. Bakan Pekcan, “Yeni nesil ihtisas serbest bölge modelimiz, dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek ve ülkemizde faaliyet gösteren üreticiye, ihracatçıya günümüz ekonomik koşullarına uygun cazip imkanlar sunacaktır” dedi. Pekcan, “Halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerde, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını da 5 yıl süresince destekleyeceğiz” diye konuştu.

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