Yeni nesil için büyük adım! Chery ve UNICEF iş birliğiyle eğitimde fırsatlar artıyor!

UNICEF Türkiye ve Chery Türkiye, Türkiye genelinde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla iş birliklerini genişletiyor. Bu yeni dönem iş birliği, UNICEF ve Chery arasındaki küresel ortaklık kapsamında daha önce gerçekleştirilen çalışmaların devamı olarak hayata geçiriliyor ve farklı ülkelerde eğitimin geliştirilmesine yönelik yürütülen ortak faaliyetlerin bir parçası olma niteliği taşıyor.

Türkiye’de yürütülen bu iş birliği, Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen eğitim çalışmalarını destekleyerek çocukların eğitim yolculuklarının farklı aşamalarında kapsayıcı ve kaliteli öğrenme fırsatlarına erişimlerini güçlendirmeye yönelik ulusal çabalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Chery Türkiye, UNICEF’in Tematik Eğitim Programı kapsamında erken çocukluk eğitimi, temel eğitim ve beceri gelişimi alanlarında yer alan önemli girişimleri destekliyor. Bu katkı, kamu yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte olup, UNICEF Türkiye’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile eğitime eşit erişimin sağlanmasına yönelik uzun süredir devam eden iş birliğini de güçlendiriyor.

Bu iş birliği aynı zamanda UNICEF’in özel sektörle kurduğu ortaklıkların sağladığı katma değeri de ortaya koymaktadır. UNICEF’in teknik uzmanlığı ve ulusal kurumlarla uzun yıllara dayanan iş birliği deneyiminin, özel sektörün kaynakları ve erişim gücü ile bir araya gelmesi; eğitim alanında yürütülen çalışmaların güçlenmesine ve çocukların kaliteli öğrenme fırsatlarına erişiminin genişletilmesine katkı sağlamaktadır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Her çocuğun kapsayıcı ve kaliteli eğitime erişim hakkı vardır. Chery Türkiye’nin katkısı, Türkiye genelindeki çocuklar ve gençler için öğrenme fırsatlarının güçlendirilmesine destek oluyor. Ulusal önceliklerle uyumlu şekilde yürütülen özel sektör ortaklıkları, sistemlerin güçlenmesine ve her çocuk için uzun vadeli ilerlemenin desteklenmesine katkı sağlayabilir.”

Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Chery marka vizyonumuz açısından şirketin bulunduğu pazarda yalnızca ileri faaliyet boyutunda kalmayıp, o toplumun gerçek bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. “Bir yerde olmak, bir yer için var olmak ve bir yere ait olmak” anlayışımız doğrultusunda ve “Chery Family Care” hizmet yaklaşımımızla, kullanıcılarımızın ve ailelerin ihtiyaçlarını her temas noktasında karşılamayı hedefliyor, Chery Türkiye olarak toplumun sorumluluk sahibi ve duyarlı bir üyesi olmayı amaçlıyoruz. Çocukların eğitimini desteklemek, daha parlak bir geleceğin inşasına olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. Yeni neslin güçlenmesine katkı sağlamak için UNICEF Türkiye ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Marka olarak, ülkemizin ihtiyaçları ve gelişimi paralelinde yol yürümeye devam edeceğiz.”