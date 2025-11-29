Yeni nesil ekran teknolojisinde şaşırtan fiyat patladı!

  • İSTANBUL
Teknoloji

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un uzun zamandır gündemde olan Micro RGB televizyon modeli Türkiye’de satışa çıkarıldı. Dev ekranı ve üstün görüntü teknolojisiyle öne çıkan cihaz, tam 1 milyon 381 bin TL’lik etiket fiyatıyla teknoloji camiasında büyük yankı uyandırdı. Premium segmentte konumlanan televizyon, üst düzey renk doğruluğu ve parlaklık performansıyla “lüks” kategorisini adeta yeniden tanımladı.

Markanın “115 Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV” adını verdiği model, tam 115 inçlik ekranıyla ev eğlencesini sinema salonu boyutlarına taşıyor. Türkiye’nin en pahalı televizyonlarından biri olarak öne çıkan cihaz, 1 milyon 381 bin TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ

Televizyonun en dikkat çeken özelliği, dünyanın ilk mikro boyutlu RGB arkadan aydınlatma sistemini kullanması oldu. Bu teknoloji sayesinde renkler olağanüstü bir doğruluk ve gerçekçilikle ekrana yansıyor. Ayrıca Micro RGB AI Engine isimli yapay zeka motoru, her bir rengi hassas biçimde kontrol ederek görüntü kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.

Model yalnızca film tutkunlarına değil, oyunculara da hitap ediyor. Televizyon, 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunuyor. AMD FreeSync Premium Pro desteği sayesinde oyunlarda yırtılma veya takılma yaşanmıyor. Yansımaları önleyen özel ekran katmanı ise aydınlık ortamlarda bile net bir görüş imkânı sağlıyor.

Kaynak: aktifhaber

