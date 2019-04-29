Yeni Malatyasporlu futbolcular Josef Sural’ı unutmadı Süper Toto Süper Ligin 30.

Süper Toto Süper Ligin 30. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural’ı unutmadı.

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular üzerlerinde kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural’ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Tişörtlerde Josef’in fotoğrafın altında ise ‘Acınız Acımızdır’ yazdığı görüldü.

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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