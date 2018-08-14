Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "İstediklerimizi sahaya yansıtırsak Fenerbahçe'den en az bir puan alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasında Göztepe'ye konuk olduklarını hatırlatan Bulut, galibiyetle sezona başladıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bulut, sakatlıkları devam eden futbolcular nedeniyle Göztepe karşısına farklı bir kadroyla çıktıklarını aktararak, futbolcuların ellerinden geleni yaptıklarını ve 3 puanla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

İlk galibiyetin önemli olduğunu ancak bunun devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Defans ve hücum anlamında yaptığımız basit hatalar var. Bu hataları bu hafta çalışacağız. Aynı hataları Fenerbahçe karşısında yaparsak daha farklı bir sonuç alırız. Fenerbahçe geçen sezon puan alamadığımız tek büyük takım. Bu hafta sonu zor bir maç olacak. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak Fenerbahçe'den en az bir puan alacağımızı düşünüyorum."