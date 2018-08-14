Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı

Ligin ikinci haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, bugün itibariyle bu maçın hazırlıklarının startını verdi.

Sakatlıklardan dolayı Göztepe maçına bir çok oyuncusundan yoksun çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’da Murat Yıldırım ve Rahman Buğra Çağıran’ın hafta için yapılan çalışmalara dahil olacakları belirtildi.

Malatya ekibinde kırmızı kart cezalısı Issam Chebake’nin dışında sakalıkları süren Godson Azubuike ve Eren Tozlu da Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Erol Bulut’un antrenman eksiği bulunduğu için Göztepe maçında kulübede oturttuğu Mitchell Donald’a Cumartesi günkü maçta on birde şans vermesi bekleniyor.