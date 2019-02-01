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Yeni Malatyaspor, transfer dönemini dolu geçirdi

- Ara transfer döneminde 3 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-siyahlı ekip, 8 oyuncuyu renklerine bağladı- Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe'ye, Khalid Boutaib'i Mısır'ın Zamalek takımına gönderen Malatya ekibi, Sulley Muniru ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti - Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz:"Transfer çalışmalarımızda kadromuza kattığımız futbolcularımızın hepsini daha önce uzun vadeli olarak takip ettik. Takım kadrosunu korumaya devam ettik"

01 Şubat 2019 Cuma 12:25
Yeni Malatyaspor, transfer dönemini dolu geçirdi


MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Evkur Yeni Malatyaspor, ara transfer döneminde 3 futbolcuyla yollarını ayırırken, 8 oyuncuyu renklerine bağladı.

Malatya temsilcisi, ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe, Khalid Boutaib için de Mısır'ın Zamalek takımıyla anlaştı. Orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden sarı-siyahlılar, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sadık Çiftpınar'a karşılık Fenerbahçe'den savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle renklerine bağlayan Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.

Malatya ekibi, Trabzonspor'dan savunma oyuncusu Mustafa Akbaş ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesini fesheden ön libero Robin Yalçın'ı da renklerine bağladı.

Transfer döneminin sonlarına doğru MKE Ankaragücü'nden hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Evkur Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor Baltok'tan ise sol bek Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor, transferin son gününde iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen forvet Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna katan sarı-siyahlılar, Fransa İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Le Havre'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Şeref Can Büyük'le de sözleşme imzaladı.


- Erdal Gündüz: "İyi transferler yaptık"


Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemini iyi geçirdiklerini belirtti.

Her zaman olduğu gibi transferde ince eleyip sık dokuduklarına değinen Gündüz, "Biz Süper Lig'e çıktığımızdan beri her transfer döneminde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu ara transfer döneminde de buna göre hareket ettik. Bizim hedefimiz her zaman için takım oyuncusu almak. Umarım yaptığımız bu transferler de takıma en üst şekilde fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Önemli isimleri renklerine bağladıklarını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Ara transfer dönemini gerçekten dolu geçirdik. İyi transferler yaptık. Transfer komitemiz, kadromuza kattığımız futbolcularımızın hepsini daha önce uzun vadeli olarak takip etti. Takım kadrosunu korumaya devam ettik. Teknik direktörümüz Erol Bulut hocamız kadro derinliğini çok önemsiyor. Aldığımız yeni oyuncularımızla, oluşturduğumuz kadro derinliğiyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'deki hedeflerimize inşallah ulaşacağız."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:25
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