Yeni Malatyaspor 'Paşa'lar gibi kazandı! Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek üç hafta aradan sonra galip geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Malatya'da oynanan maçta ev sahibinin gollerini Adem Büyük ve Robin Yalçın atarken, konuk Kasımpaşa'nın tek golü Koita'dan geldi. Puanını 41'e yükselten Malatyaspor, 7. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 38 puanla 10. sırada kaldı.

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