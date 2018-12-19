Yeni Malatyaspor kupada turladı
Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasman Etimesgut Beldiyespor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.19 Aralık 2018 Çarşamba 17:15
Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.
Doğu ekibinin golleri Ahmet İldiz ve Mustafa Eskihallaç'tan geldi.
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