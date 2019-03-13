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Yeni Malatyaspor kötü gidişi sonlandırma peşinde

- Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Erkan Kaş: "MKE Ankaragücü maçıyla birlikte güzel günleri tekrar yaşamak istiyoruz"- Forvet oyuncusu Danijel Aleksic: "Bizim için final niteliğinde bir maç olacak"

13 Mart 2019 Çarşamba 15:05
Yeni Malatyaspor kötü gidişi sonlandırma peşinde


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncuları Erkan Kaş ve Danijel Aleksic, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecekleri maçta, son dönemdeki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

Erkan Kaş ve Danijel Aleksic, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısında iyi bir çıkış yakaladıklarını, ligin ikinci yarısına da Göztepe galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Erkan Kaş, sonrasında kötü bir sürece girdiklerini aktardı.

Kaş, kendileri için kötü gidişatı sonlandırmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Bunu henüz yapamadık ama geri dönüşü yakalamak için çalışıyoruz. MKE Ankaragücü maçı için takım olarak kenetlendik. İnşallah dönüş karşılaşmamız olacak. MKE Ankaragücü maçıyla güzel günleri tekrar yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Aleksic: "Final niteliğinde bir maç olacak"


Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Danijel Aleksic, MKE Ankaragücü müsabakasının kendileri için önemine dikkati çekti.

Yaşanan kötü gidişin birçok nedeni olabileceğine vurgu yapan Aleksic, "Takımda 12 oyuncu sakatlandı. Bazı hakem kararları da bizi etkilemiş olabilir. Tabii ki biz bunların arkasına sığınmayacağız. Kaliteli bir takımız. Sezonun ilk yarısında nasıl yaptıysak, ikinci yarısında da başarılı olmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Üst üste alınan başarısız sonuçların sebebine ilişkin soru üzerine Aleksic, "Nedenini bilsek, ikinci yarı bu durumda olmazdık. Her zaman söylediğim gibi, bunların arkasına sığınmamak lazım. Tabii ki bir neden aramak lazım. Bunun en hızlı çözümü, idmanlarda daha çok çalışıp, eski performansı yakalamak ve ilk yarıdaki mücadelemizi ikinci yarıda da göstermek." yanıtını verdi.

Aleksic, önlerindeki MKE Ankaragücü maçına değinerek, "Bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Kötü gidişatı tersine çevirme maçımız olacak. Sadece galibiyeti düşünüyoruz. İnşallah evimizde 3 puanı alacağız." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:05
  1. Danijel Aleksic
  2. Erkan Kaş
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig

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