0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:23
Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic'in transfer edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Adis Jahovic" ifadeleri kullanıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:23
  1. Adis Jahovic
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    1. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    2. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    3. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    4. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    5. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    6. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    7. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    8. Timeline travel kullanan üniversite..
    9. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    10. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    11. LGS sınavından tam puan aldılar
    12. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    13. Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en..
    14. Altının kilogramı 262 bin liraya..
    15. Karaman'da silah kaçakçılığına yönelik..
    16. Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret
    17. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da..
    18. Proje destekçisi Arken Jeneratör’den..
    19. ‘Bizim Meram Masası’ hizmetlerine..
    20. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Antalya..
    21. Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i..
    22. ÇOMÜ; Araştırma Üniversitesi olma..
    23. Van’da Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma..
    24. AB'den gıdada çifte standart araştırması
    25. CHP Milletvekili Akın’dan Alman devine..
    26. Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi
    27. İstanbul'un seçimi
    28. Laikçi azgınlar yasaları hiçe sayıyor!..
    29. Kombi hırsızları yakalandı
    30. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi çok..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı